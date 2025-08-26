A Santa Casa de Caridade de Formiga recebeu, nesta segunda-feira (25), a visita oficial do secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais. A agenda foi acompanhada pela Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e marcou um importante momento de articulação entre os poderes públicos municipal e estadual em prol da saúde da população.

Visita técnica a setores com investimentos estaduais

Durante a visita, as autoridades foram recepcionadas e, em seguida, realizaram uma visita técnica aos setores do hospital que recentemente receberam recursos do Governo do Estado. Entre os destaques estão o Centro Obstétrico, o Centro de Imagens e a área em que estão sendo construídos os novos leitos de internação cardiológica.

Esses investimentos visam ampliar a capacidade de atendimento da Santa Casa, modernizar a estrutura hospitalar e oferecer maior qualidade nos serviços prestados à população de Formiga e região.

Reunião técnica e definição de prioridades

Após a visita às instalações, foi realizada uma reunião técnica com foco na apresentação do panorama atual da Santa Casa e no alinhamento das demandas prioritárias. O encontro reforçou o compromisso conjunto entre Estado e Município na busca por melhorias contínuas na rede pública de saúde.

Fortalecimento da parceria pela saúde

A visita do secretário simboliza mais um avanço no diálogo entre as esferas de governo e reafirma a parceria estratégica voltada ao fortalecimento da saúde pública em Formiga. A integração de esforços entre o Governo de Minas e a administração municipal tem como objetivo garantir uma assistência mais eficiente, acessível e de qualidade à população.

