Muito provavelmente você conhece alguém que sente mais empatia com cachorros e gatos do que com pessoas. Mas por que será que isso acontece? Pesquisadores da Universidade Northeastern quiseram investigar essa questão e descobriram que é real: algumas pessoas têm mais compaixão por cachorros do que por seres humanos, o que é ainda mais forte em situações de maus-tratos.

O Incrível.club verificou os detalhes dessa pesquisa e traz aqui algumas explicações para que possamos entender todo esse amor pelos bichos de estimação.

Em que consiste o estudo

O estudo, publicado pela revista Society and Animals e realizado pelos pesquisadores Jack Levin e Arnold Arluke, tinha como intenção encontrar a razão de algumas pessoas sentirem mais afinidade por cachorros do que por outros humanos. A pesquisa se propôs a examinar se as pessoas ficavam mais angustiadas ante o abuso de animais ou de pessoas. A teoria era de que a idade da vítima teria um impacto importante na decisão. Contudo, eles tiveram uma grande surpresa quando descobriram que a espécie também era um fator determinante.