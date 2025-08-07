Seis adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram apreendidos na noite de quarta-feira (6) após uma tentativa de roubo a um pátio credenciado ao Detran em Corinto, na região Central de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o grupo invadiu o local armado com simulacros de arma, pedaços de madeira e pedras.

Durante a ação, os menores renderam o vigilante, o ameaçaram de morte e o trancaram em um dos cômodos do pátio. Eles tentaram furtar duas motocicletas, tentando erguê-las por um muro de três metros de altura, mas não conseguiram concluir o roubo. Uma das motos chegou a ficar pendurada.

Na fuga, os adolescentes levaram apenas uma bicicleta que estava apreendida no local. A PM realizou buscas e conseguiu localizar todos os envolvidos em residências da região. A bicicleta foi recuperada.

Os seis menores confessaram participação no crime. Um deles indicou onde estavam escondidos os simulacros de arma utilizados na ação, que foram apreendidos. Todos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil.

Com informações do Hoje em Dia