Uma mulher de 46 anos e as três filhas foram chamadas de “macumbeiras” e receberam jatos de água de uma vizinha após acenderem velas por estarem sem energia elétrica, no bairro Chácaras, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, neste domingo (8). Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado.

De acordo com o registro, a família tinha acabado de se mudar para o prédio e a luz ainda não tinha sido religada. Sendo assim, ela e as filhas acenderam velas para poder organizar os pertences. Enquanto faziam a organização, a vizinha começou a xingá-las. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ouvir os dizeres da mulher.

“Amiga vem cá pra você ver, filme de terror, filme de terror. O apartamento tá todo limpo, trem de flor, de vela preta. Em nome de Jesus. Aqui tem criança, tem idoso, tem trabalhador, tem crente. Aqui não dá para vocês não. Tchau para vocês. A casa cai para vocês, rapidinho”, ameaçou a vizinha em um vídeo que circula nas redes sociais.

Logo depois ela pega uma mangueira e começa a atacar as vítimas com jato d’água. Enquanto atira a água, a suspeita canta uma música: “Jesus, Jesus, seu nome é amor, seu nome é amor”. A suspeita ainda chama a vítima de “macumbeira” e profere palavrões. No boletim de ocorrência consta que vizinhos disseram que outros episódios de intolerância religiosa envolvendo a mulher já ocorreram no prédio.

Fonte: O Tempo