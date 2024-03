A solenidade de formatura dos alunos do Senai Divinópolis da 2ª edição do programa Trilhas de Futuro aconteceu na noite de quinta (29), na Escola SESI. A cerimônia marcou a entrada de mais 240 novos profissionais aptos a ingressar no mercado de trabalho com formação técnica em Eletroeletrônica, Eletrônica, Eletrotécnica e Mecânica.

Participaram da solenidade o Presidente da FIEMG Regional Centro-Oeste, Eduardo Soares; o Gerente do Senai, Rener Gonçalves Duarte; a Supervisora Técnica do SENAI, Polyana Barbosa de Paula; o gerente de manutenção e projetos da AVIVAR Alimentos, Alan Teixeira da Costa, que foi o Paraninfo das turmas; o instrutor de formação profissional, João Paulo de Melo Santana; os instrutores dos cursos; formandos e familiares.

O Programa Trilhas de Futuro é uma iniciativa do Governo do Estado de Minas Gerais para oferta de cursos técnicos gratuitos com o objetivo de capacitar os jovens para alcançarem novas oportunidades no mercado de trabalho. Em seu pronunciamento, o Presidente Regional engrandeceu a parceria do Governo do Estado com o Senai e destacou a necessidade de se investir em mão de obra qualificada e atenta às novas tecnologias e inovação. “Essa é uma excelente oportunidade para estar um passo à frente no mercado de trabalho, já que os cursos trazem a qualidade do Senai e estão conectados com as reais demandas do setor produtivo. Hoje é dia de celebrar e parabenizar esses alunos e agora profissionais técnicos. Agora começar um outro desafio que é o mercado de trabalho. Que encontrem êxito no seu caminho na indústria”, finalizou Eduardo Soares.

De acordo com o Gerente do Senai Unidade Divinópolis, nos 18 meses de curso, foi possível perceber o desenvolvimento de cada aluno e a qualidade dos projetos tendo base as necessidades reais da indústria. “Desenvolvemos competências técnicas e emocionais inerentes a cada profissão e constatamos o alto nível dos projetos, com toda certeza são profissionais que estão muito capacitados para atender às demandas da indústria com excelência”, enfatizou.

Nas duas edições do programa, o Senai Divinópolis já qualificou mais de 800 alunos prontos para iniciar a carreira profissional em diversas áreas da indústria. Atualmente, outros 240 alunos, da 3ª edição estão em formação e mais 240 contemplados na 4ª edição vão iniciar o curso no dia 04 de março desse ano.

Fonte: Fiemg