Será realizada, na próxima quinta-feira (16), uma importante iniciativa pública: a sessão para adoção de animais de grande porte que foram recolhidos nas vias e em espaços públicos do Município de Formiga. Esses animais não foram resgatados por seus proprietários dentro do prazo estabelecido por lei.

O edital de adoção está aberto para diversas categorias de interessados, incluindo instituições de ensino e pesquisa, entidades beneficentes, protetores dos animais e indivíduos que queiram fazer parte dessa causa.

Os animais estão abrigados no “Rancho Lagoa e Lua LTDA”, onde podem ser visitados de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto em feriados e recessos).

Para aqueles que desejam adotar um desses animais, é necessário seguir um processo de inscrição. Os interessados podem se dirigir a dois locais para se inscrever: o Centro de Defesa à Vida Animal (CODEVIDA), situado na Fazenda Vista Alegre – s/n, com acesso pela Avenida Deputado João Pimenta da Veiga (saída pelo Bairro Engenho Serra); e a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, localizada na Rua Coronel José Gonçalves D’Amarante, 134, no Centro.

Os horários para as inscrições são de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, exceto em feriados e recessos. Para mais informações, os números de contato são: (37) 99126-3306 e (37) 3329-1803.

A sessão pública de adoção está marcada para o dia 16 de agosto, com início às 8h30. Caso haja o interesse de múltiplas instituições, a seleção dos adotantes será conduzida por sorteio, realizado na presença de todos os envolvidos. A sessão será no “Rancho Lagoa e Lua”, situado na Rua Bem-te-vi, no Bairro Andorinhas.

Fonte: Decom