Setores representativos do agronegócio de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar do estado (CBMMG) assinaram, na manhã desta segunda-feira (13), um Protocolo de Intenções para Prevenção de Incêndios no Meio Rural. A medida tem como objetivo unir esforços entre o setor produtivo e o poder público para prevenir e combater queimadas em propriedades rurais e áreas de preservação no estado.

Durante a cerimônia de assinatura, a comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan, ressaltou a importância da colaboração entre instituições públicas e produtores rurais para o sucesso das ações.

“Poderíamos ter o maior efetivo possível, mas não há bombeiros em todos os lugares onde há incêndios. É essencial trazer o produtor rural para esse processo de prevenção e conscientização”, afirmou.

O secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Thales Fernandes, também enfatizou a necessidade de ações antecipadas para evitar a propagação do fogo.

“Todos os protocolos têm foco em prevenção e agilidade para que o fogo não se estenda. Vamos alertar o produtor com um trabalho educativo, com o apoio dos técnicos da Emater, do Sistema FAEMG e de outras instituições parceiras”, disse.

O presidente do Sistema FAEMG/Senar, Antônio de Salvo, reforçou que grande parte dos focos de incêndio começa às margens das rodovias.

“Vamos fazer o que for necessário para que a gente possa seguir sem fogo e com paz”, resumiu.

Geraldo Magela, representante do Sistema OCEMG, destacou o comprometimento das cooperativas com a causa, enquanto o presidente da Emater-MG, Otávio Maia, apontou a iniciativa como “mais uma força-tarefa em torno de objetivos comuns”.

A presidente da Associação Mineira da Indústria Florestal (AMIF), Adriana Maugeri, destacou o papel da prevenção e a necessidade de desburocratização.

“Se Minas sabe plantar, sabe cuidar. O problema não é o fogo, o problema é dar as costas a ele. A burocracia também gera incêndios. Com essa parceria, já conseguimos formar cerca de 1.800 brigadistas”, explicou.

Já o presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (SIAMIG), Mário Campos, frisou a importância da integração entre os setores.

“Trabalhamos para afastar o fogo, porque ele prejudica não só a safra atual, mas as próximas. Sozinhos, não damos conta. Precisamos ampliar a conscientização e transformar esse protocolo em uma grande campanha”, defendeu.

Campos também citou o recente lançamento de um manual de combate a incêndios florestais, que está sendo distribuído para municípios e propriedades rurais.

O Protocolo de Intenções para Prevenção de Incêndios no Meio Rural representa um avanço na articulação entre o agronegócio mineiro e as forças de segurança pública. Com foco na educação, prevenção e resposta rápida, a parceria visa minimizar os impactos ambientais e econômicos causados pelas queimadas, além de fortalecer a cultura da prevenção no campo mineiro.

Com informações do Itatiaia