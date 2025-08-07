FAEMG SENAR | Divulgação

Nesta semana, uma equipe do Sistema Faemg Senar visitou as instalações do Hospital de Amor, em Barretos (SP), para conhecer de perto os importantes serviços prestados pela instituição, que é parceira do Programa Saúde Itinerante. Por meio deste programa, uma carreta adaptada leva exames de prevenção ao câncer de mama, pele, colo do útero e próstata a quem reside na zona rural.

A comitiva do Sistema foi composta pelo vice-presidente e secretário do Sistema, Ebinho Bernardes, pelo superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior, pelo gerente de Formação Profissional e Promoção Social, Wander Magalhães, e pela analista de Promoção Social, Renata Aleixo. Eles conheceram a fábrica de carretas, o Instituto de Prevenção, o Hospital Infantojuvenil, o centro de reabilitação, os Cuidados Paliativos e o Instituto de Treinamento e Pesquisa em Cirurgia Minimamente Invasiva (Ircad).

“O Hospital de Amor é um parceiro fundamental, promovendo saúde no campo e levando exames preventivos a pessoas que vivem na zona rural e nem sempre têm acesso a esses serviços. Com uma infraestrutura de ponta e atendimento humanizado, o Hospital se destaca na prevenção e no tratamento do câncer. Também ficamos satisfeitos em saber que o setor agropecuário é um dos principais responsáveis pelas doações que viabilizam a continuidade desse trabalho”, destacou o vice-presidente Ebinho Bernardes.

Programa Saúde Itinerante

Em fevereiro de 2025, após seis meses de um trabalho conjunto de sucesso, o Sistema Faemg Senar e o Hospital de Amor renovaram a parceria para o Programa Saúde Itinerante.

O programa aproxima a saúde do campo, possibilitando que moradores das áreas rurais tenham acesso a exames preventivos ao câncer. “Após esses exames, em parceria com o hospital, conseguimos viabilizar o tratamento das pessoas que tiverem o câncer identificado”, completou a analista de Promoção Social, Renata Aleixo.

Neste ano, a expectativa é realizar 12.600 exames de prevenção ao câncer de mama, pele, colo do útero e próstata em 30 municípios mineiros, sendo 6.000 exames de pele, 3.000 mamografias, 1.800 exames de PSA e 1.800 de papanicolau. Os interessados em realizar os exames devem entrar em contato com o SPR. Em 2024, no projeto-piloto, foram mais de 4.500 atendimentos em 217 comunidades.

“Em julho de 2024, iniciamos essa grandiosa parceria com o Hospital de Amor e atingimos 14 municípios. Até agora, neste ano, foram realizados mais de 6.300 atendimentos, e nossa meta é alcançar 12.600 exames até o fim de 2025″, afirmou o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior.

Em 2025, os atendimentos começaram em março e, até o momento, a carreta já passou por 18 municípios das regionais de Uberaba, Passos, Sete Lagoas, Viçosa, Varginha e Juiz de Fora. São eles: Tapira, Santa Juliana, Pratinha, Botelhos, Pains, Bom Despacho, Martinho Campos, Pitangui, Bom Jesus do Amparo, Dom Silvério, Manhuaçu, Fervedouro, Santo Antônio do Amparo, Campo Belo, Oliveira, São Tiago, Barroso e Santa Bárbara do Tugúrio.

Até agora, o Saúde Itinerante bateu recorde de atendimentos na regional de Juiz de Fora, com 1.225 exames realizados em São Tiago, Santa Bárbara do Tugúrio e Barroso.

A carreta ainda passará por Urucuia, Arinos, Chapada Gaúcha, Espinosa, Porteirinha, Janaúba, Pedra Azul, Salinas, Taiobeiras, Machacalis, Ladainha e Nova Módica.