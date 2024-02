Na tarde desta sexta-feira (02) ocorreu a ampliação oficial do sistema de videomonitoramento ‘Olho Vivo’ de Arcos. Diversas autoridades civis e militares participaram do evento, que foi realizado em frente ao Quartel da Polícia Militar e abrilhantado pela banda de música da Corporação.

No meio militar marcaram presença: o comandante do 63º BPM, tenente coronel Alexsandro; o subcomandante do 63º Batalhão PM, major Bittencourt; o comandante da 241ª Companhia PM, tenente Arantes; o comandante de Pelotão PM, Rogger Diogo, entre outros policiais.

Autoridades políticas, empresariais e funcionários públicos prestigiaram e protagonizaram a solenidade: o prefeito de Arcos, Claudenir José de Melo; o vice-prefeito, Sérgio Vilela; os vereadores ‘Letinho’, Ronaldo Ribeiro, José Calixto e Ademar (Sorriso); o deputado federal ‘Pinheirinho’; o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, vereadores, assessores parlamentares, secretários, entre outras personalidades.

Com a mais recente ampliação, o sistema – que está completando 11 anos de existência e é referência no quesito eficácia a nível regional – passará a contar com 37 câmeras de ‘Olho Vivo’ e 12 câmeras de ‘LPR’ (leitores automáticos de placas) espalhadas estrategicamente por diversificados pontos do município.

O benefício à comunidade, traduzido nos investimentos para o sistema de monitoramento, somente foi possível graças a uma sólida parceria entre os atores envolvidos: Polícia Militar e Poder Público Municipal (Legislativo e Executivo).

Histórico

O projeto ‘Olho Vivo’ teve sua idealização iniciada em Arcos em meados de 2010, quando a Administração Municipal firmou parceria com a Polícia Militar para juntas criarem uma estrutura de videomonitoramento 24 horas por dia. À época, o comandante da 241ª Companhia PM, tenente Bittencourt, apresentou ao então prefeito municipal, Claudenir José de Melo, uma proposta de vigilância por câmeras que poderia resultar na obtenção de importantes feitos no cenário da segurança pública, tanto em termos de prevenção quanto de repressão qualificada de delitos. Desde então, dezenas de ocorrências com a apreensão de drogas, armas e materiais ilícitos foram registradas em função dos flagrantes de crimes e contravenções penais obtidos por meio das câmeras do ‘Olho Vivo’ de Arcos.

A central de vigilância está instalada no Quartel da Polícia Militar e os 11 operadores do sistema de videomonitoramento, devidamente selecionados e portadores de capacitação técnica, se revezam na escala de serviço para garantir que o monitoramento e a gravação das imagens funcionem de forma eficiente e ininterrupta.

Todo um trabalho de planejamento foi desenvolvido, com várias visitas a Belo Horizonte e o acompanhamento e aprovação da Diretoria de Sistemas da Polícia Militar em todas as fases de implantação desta ferramenta tecnológica de combate ao crime.

O projeto também contou com a colaboração efetiva do Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Municipal de Segurança Pública (Consep) e Câmara de Vereadores, que se dispuseram a apoiar o processo de implantação e gradual expansão do Sistema ‘Olho Vivo’, que é, sem dúvida, um marco na segurança pública de Arcos.

Fonte: Polícia Militar