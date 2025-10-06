A equipe de corrida Sol Nascente teve um fim de semana de grandes conquistas, com participações de destaque em duas importantes competições esportivas realizadas em diferentes estados do país.

Cerca de 100 atletas da equipe participaram da Corrida Rústica do 63º Batalhão da Polícia Militar (BPM), realizada neste domingo, na cidade de Formiga. O desempenho coletivo foi expressivo, com a conquista de pódios em praticamente todas as faixas etárias. O grande destaque da prova foi o atleta Ivamar de Oliveira, que garantiu o segundo lugar na classificação geral.

Paralelamente, a equipe também foi representada na região Nordeste. A atleta Dani Medeiros competiu na Meia Maratona Internacional Trancoso Running, em Porto Seguro (BA), e obteve um excelente resultado, conquistando o terceiro lugar na categoria nos 10 km.

A associação de corredores Sol Nascente aproveita o bom momento para convidar atletas anônimos e interessados da cidade a participarem dos treinos da equipe, que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 18h30. Os interessados devem entrar em contato com Ronilson, pelo telefone (37) 99961-2513.

Com resultados consistentes e espírito de equipe, a Sol Nascente reforça seu compromisso com o incentivo ao esporte e a valorização dos talentos locais.

Com informações da Equipe Sol Nascente