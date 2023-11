Uma sortuda de Formiga ganhou R$ 100 mil no sorteio do Centro Oeste Cap.

O maior prêmio deste domingo (26) saiu para a apostadora que reside no bairro Cidade Nova. Ela adquiriu o bilhete na Padaria Renascer.

Um outro apostador de Formiga também foi contemplado. Ele vai dividir o prêmio de R$ 10 mil com sortudos de Pains, Pará de Minas e Nova Serrana. Cada um vai levar R$2.500.

Um prêmio de R$ 15 mil saiu para São Gonçalo do Pará. Dois apostadores de Divinópolis e Itaúna vão dividir o prêmio de R$ 5 mil: R$2,500 para cada.

Já o sorteio do Giro da Sorte saiu para as cidades de Divinópolis, Itaúna, Carmo da Mata, Nova Serrana, Itapecerica, Pitangui e São Gonçalo do Pará

O sorteio acontece semanalmente, aos domingos, ao vivo pela TV Alterosa – SBT e rádios da região.

O título de capitalização, assim como a loteria, se tornou uma das principais chances para o brasileiro tentar a sorte e obter um dinheiro extra.

Fonte: Centro Oeste Cap