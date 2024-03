Este artigo foi publicado originalmente em inglês no site da rede CNN

Por Bill McGuire

Você está assustado com as mudanças climáticas? Você se preocupa com o tipo de mundo que estamos legando aos nossos filhos e netos? Nas palavras do escritor científico e autor de “A Terra Inabitável – Uma História do Futuro”, David Wallace-Wells: “Não importa quão bem informado você esteja, certamente não está alarmado o suficiente”.

Eu diria isso com ainda mais ênfase.

Se a ruptura do nosso clima outrora estável não o assusta, então você não o compreende totalmente. A realidade é que, tanto quanto sabemos, e no curso natural dos acontecimentos, o nosso mundo nunca — em toda a sua história — aqueceu tão rapidamente como agora. Os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera nunca registaram um aumento tão precipitado.

Pense nisso por um momento. Estamos vivendo, durante a nossa vida, um episódio de aquecimento que é provavelmente único nos últimos 4,6 bilhões de anos.

Embora aqueles de nós que trabalham no campo da ciência climática conheçam o verdadeiro quadro e compreendam as implicações para o nosso mundo, a maioria dos outros não o faz. E isso é um problema, um grande problema. Afinal, não podemos agir eficazmente para enfrentar uma crise se não conhecermos a sua profundidade e extensão.

O que está acontecendo com o nosso mundo me assusta muito. Mas, se eu gritar a verdade brutal e nua e crua dos telhados, será que isso realmente estimulará você e outros a lutarem pelo planeta e pelo futuro de seus filhos? Ou vai deixá-lo congelado como um coelho diante dos faróis, convencido de que tudo está perdido? É uma questão absolutamente crítica.

Com os políticos e as empresas incapazes ou relutantes em agir com rapidez suficiente para impedir as emissões como a ciência exige, tudo o que nos resta, como cientistas do clima, é tentar despertar o público para tentar forçar, através das urnas e das escolhas do consumidor, as enormes mudanças necessárias para conter o aquecimento global.

Mas será que contar as coisas como realmente funcionam vai resolver? Ou será que o fardo da verdade seria pesado demais para suportar?

Um importante estudo psicológico, publicado pela revista científica Lancet Planetary Health em 2021, descobriu que a maioria dos jovens entre os 16 e os 25 anos em dez países em todo o mundo estavam moderadamente a extremamente preocupados com as alterações climáticas, mas mais de metade se sentia sobrecarregada e impotente para agir. Pareceria razoável argumentar, nesta base, que pintar um quadro ainda pior não ajudaria. Mas, se for esse o caso, isso significa que não devemos fornecer às pessoas todos os fatos se estes forem muito assustadores? Certamente não.

Na verdade, não se trata de assustar ou não assustar as pessoas, mas de informá-las. Como cientista do clima, é meu dever contar o que está acontecendo ao nosso mundo, quer isso gere medo ou não.

Não fazer isto significará que o público ficará ignorante da verdadeira extensão da emergência climática, o que, por sua vez, só pode dificultar o envolvimento e a ação.

Isto já está se tornando um problema, com muitos analistas à direita do espectro político, juntamente com alguns cientistas climáticos, denegrindo como “destruidores” quaisquer pessoas que sinalizem os piores resultados do aquecimento global. Este “apaziguamento” climático está cada vez mais tomando o lugar da negação e poderá ser um motor ainda maior de inércia do que o medo, uma vez que minimiza a enormidade do problema – e, como consequência inevitável, a urgência da ação.

A verdade é que as pessoas podem suportar o medo se souberem que ainda há esperança e que podem fazer algo para melhorar as coisas, ou pelo menos impedir que as coisas piorem.

Um estudo de 2022 realizado por investigadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, descobriu que imagens assustadoras de incêndios florestais e outras catástrofes relacionadas ao clima em todo o mundo foram particularmente eficazes no cultivo da ansiedade climática, definida pela Associação Americana de Psicologia como o medo crônico da destruição ambiental. Em vez de levar à inação, no entanto, o estudo mostrou que esta poderia ser uma força motivadora que estimulou a amostra de adultos do Reino Unido a adotar medidas que ajudassem a reduzir as emissões.

De forma crítica, os autores do estudo observaram que a realidade das alterações climáticas tem de ser comunicada sem induzir um sentimento de desesperança. E esta é a chave.

Uma das maneiras de fazer isso é incentivar a ação coletiva. Muitas pessoas me disseram que se sentem isoladas ou que, como indivíduos, não acham que possam fazer uma diferença que valha a pena.

A minha resposta é: sempre se junte a um grupo de pessoas com ideias semelhantes e trabalhe com elas para impulsionar mudanças institucionais e sistêmicas. Em todos os casos, isto teve um efeito galvanizador, substituindo a desesperança pela esperança; a inércia pela ação.

O resultado final é que muitas coisas na vida são assustadoras ou preocupantes, desde ir ao dentista até perceber um possível sinal de câncer, mas ignorá-las quase invariavelmente resulta em algo muito pior acontecendo no futuro.

Com as mudanças climáticas não é diferente. Todos têm o direito de conhecer os fatos, assustadores ou não, de modo a proporcionar a oportunidade de agir com base na realidade do que estamos fazendo ao nosso planeta, e não numa versão higienizada.

Em vez de levar à inação, acredito que isso poderia ser transformador.