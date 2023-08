Uma decisão histórica proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 01/08 marcou o término do uso da alegação de “legítima defesa da honra” em casos de agressões direcionadas a mulheres.

Por unanimidade, os ministros justificaram que a alegação entra em conflito com princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade humana, a proteção à vida e a igualdade de gênero. Além disso, argumentaram que a “legítima defesa da honra”, em situações de violência contra mulheres, é “repugnante, desumana e cruel”, uma incitação à violência de gênero e um reflexo da persistência de valores machistas e misóginos na sociedade.

A seguir teço uma sucinta análise sobre a importante decisão.

O termo “defesa da honra” é a alegação no Brasil, frequentemente feita por um homem, de ter cometido violência em resposta a uma suposta ameaça à honra ou dignidade, em casos de infidelidade ou término de relacionamentos. No caso, alega-se que a própria vítima comprometeu a “honra” do agressor, levando-o a um ato extremo de violência, e, com isso, comete-se nova violência contra a vítima ao alegar “defesa da honra”.