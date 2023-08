O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar mais de R$ 23 milhões como indenização por danos patrimoniais e morais coletivos, pela derrubada de três casas declaradas patrimônio cultural de Belo Horizonte.

A destruição dos imóveis, no bairro de Lourdes, no Centro-Sul da capital mineira, teve como finalidade a construção de estacionamento para os fiéis da igreja, de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, autor da ação civil pública que gerou a condenação.

Os promotores destacaram que, em 2004, a Igreja Universal entrou com um pedido de intervenção nos imóveis para implantar um estacionamento para a “Catedral da fé” ou “Templo da fé”. Em dezembro do mesmo ano, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural iniciou o julgamento do pedido, porém, não autorizou a destruição das casas.

Os casarões foram derrubados pela Igreja Universal em 2005, quando já eram bens protegidos por atos administrativos de inventário e registro documental. Os órgãos de preservação histórica e cultural da cidade concluíram pelo tombamento integral dos imóveis.