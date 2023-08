O Formiga Esporte Clube (FEC) participou da 8ª rodada do Campeonato Mineiro de Base 2023, em Três Corações, no sábado (12).

Participaram as categorias sub-15 e sub-17. Nas duas partidas, os atletas venceram a equipe do Clube Atlético Três Corações: placar de 4×0 no sub-15 e 7×1 no sub-17.

Com os resultados, o FEC garantiu sua classificação com uma rodada de antecedência para o octogonal final, que terá início em setembro.

Fonte: Formiga Esporte Clube