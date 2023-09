Uma maleta suspeita assustou quem passava pela avenida Getúlio Vargas, na Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, no fim da tarde dessa sexta-feira (1º). Depois de mais de uma hora de trabalhos da Polícia Militar, ficou constatado que a mala estava cheia de papel.

O objeto foi deixado dentro de uma loja de colchões. Os proprietários, por não saberem quem havia deixado a mala no local, acionaram a Polícia Militar.

Como de praxe, o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PM foi até o endereço e isolou o local.

Um ponto de ônibus, que fica em frente ao estabelecimento foi isolado e todas as pessoas tiveram que se distanciar do local. Mesmo com a ameaça, o trânsito na avenida Getúlio Vargas fluiu em duas pistas.