Um homem, de 39 anos, suspeito de envolvimento em uma série de furtos de betoneiras em construções na cidade de Pará de Minas e em municípios da região Centro-Oeste do estado, foi preso, nessa quarta-feira (23), pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Durante abordagem, a equipe da Delegacia Regional em Pará de Minas surpreendeu o investigado no momento em que saía de casa, no bairro Santos Dumont. No imóvel, foram apreendidos dois celulares, uma porção de maconha e uma picape que teria sido utilizada nas ações criminosas.

A partir do registro de diversos furtos dos equipamentos apresentando o mesmo padrão de execução, a Polícia Civil iniciou levantamentos e descobriu que o investigado cometia os crimes com o automóvel e, em seguida, ocultava-o em uma residência. Conforme apurado, ele se escondia no imóvel por já ter mandado de prisão expedido por outro delito.

O homem foi conduzido à Delegacia Regional, onde foi ouvido, e, após os procedimentos de polícia judiciária, encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição do Poder Judiciário.

A investigação prossegue para apurar outros furtos semelhantes registrados na região.

Fonte: PCMG