Um jovem de 18 anos foi preso nessa quinta-feira (28), suspeito de tráfico de drogas, em Lagoa da Prata.

Conforme a Polícia Militar, as autoridades cumpriam mandado de busca e apreensão em uma barbearia no município, local que supostamente servia como ponto de vendas para o suspeito. Ele foi abordado e, após revista, os militares encontraram no bolso do indivíduo um molho de chaves e uma certa quantia em dinheiro.

Os policiais, então, seguiram para a casa do suspeito mencionada no mandado, localizada no bairro Gomes.