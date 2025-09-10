No último sábado (6), o Instituto Tatame do Bem promoveu a entrega de novos quimonos a seus alunos em uma cerimônia realizada no ginásio da Escola Estadual Dr. Abílio Machado, em Formiga. O evento reuniu cerca de 280 alunos das unidades de Formiga, Pains, Iguatama e Pimenta, celebrando uma parceria inédita com os Emirados Árabes Unidos e um marco significativo para o projeto.

Em 2024, o Instituto foi selecionado pela Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Árabes Unidos, para receber apoio direto em suas atividades. Essa colaboração internacional já resultou em importantes benefícios: mais de 2.000 cestas básicas distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social, 200 placas de tatame e 480 quimonos de jiu-jitsu, entregues oficialmente durante o evento.

Além dos quimonos de jiu-jitsu recebidos por meio da parceria, o Instituto também distribuiu quimonos de karatê. Esses foram adquiridos graças ao esforço coletivo da comunidade de Formiga, que se mobilizou para contribuir com o projeto e ampliar o alcance das ações do Tatame do Bem.

A entrega das doações acontece em um ano simbólico, que marca os 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Emirados Árabes Unidos. Essa conexão também é visível nas artes marciais, já que o jiu-jitsu brasileiro conquistou notoriedade nos Emirados e é apoiado pela realeza local, sendo promovido em diversas competições internacionais.

O presidente do Instituto Tatame do Bem, Aislan Gischewski de Souza, destacou a importância da parceria e agradeceu o apoio recebido. “Em nome de nossos alunos e famílias atendidas, expressamos nossa profunda gratidão aos Emirados Árabes Unidos e, em especial, a Sua Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos, por este gesto de generosidade que ultrapassa fronteiras e chega até nós”, declarou.

Com essa iniciativa, o Instituto Tatame do Bem reafirma seu papel como agente de transformação social, unindo esporte, solidariedade e cooperação internacional em benefício das comunidades atendidas.

Fonte: Tatame do Bem