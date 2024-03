Adversários na final do Campeonato Mineiro, os argentinos Nicolás Larcamón, do Cruzeiro, e Gabriel Milito, do Atlético, já se enfrentaram duas vezes na carreira como treinadores. Apesar do curto retrospecto, os números mostram equilíbrio entre os técnicos da nova geração.

Em 27 de agosto de 2017, sob o comando do Antofagasta, Larcamón levou a melhor no duelo com o O’Higgins, de Milito, por 2 a 0, pela 5ª rodada do Campeonato Chileno. O time do atual treinador do Cruzeiro jogou fora de casa naquela ocasião.

Poucos meses após o primeiro embate, em 18 de fevereiro de 2018, foi a vez de Gabriel Milito “dar o troco”. Isso porque o O’Higgins derrotou o Huachipato, de Larcamón, pela 3ª rodada da Liga Chilena. A partida ficou 2 a 1 para a equipe mandante.

Larcamón x Milito na final do Mineiro

Antes oponentes no futebol chileno, Larcamón e Milito agora decidirão o título do Estadual em Minas Gerais. O primeiro confronto entre eles na capital mineira deve ser já no próximo sábado (30), às 16h30 (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de ida da final do Mineiro. A tendência é que Milito faça a estreia no comando do Galo.

Já Larcamón foi oficializado pelo Cruzeiro em 20 de dezembro do ano passado. No início de janeiro, o “hermano” começou a trabalhar na Toca da Raposa II e já soma 11 partidas à frente do clube, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas.

Atlético pode ter 4 dos últimos 5 títulos mineiros com gringos

Em busca do pentacampeonato mineiro, o Atlético pode conquistar o quarto troféu no período com treinadores estrangeiros. Em 2020, Jorge Sampaoli ergueu a taça do Estadual, assim como os também argentinos ‘Turco’ Mohamed, em 2022, e Eduardo Coudet, em 2023.

O técnico Cuca, em 2021, foi a “exceção” entre os gringos no comando do Galo nos últimos cinco anos.

Larcamón busca primeiro título do Cruzeiro com a SAF

Dono da melhor campanha geral, o Cruzeiro pode conquistar o primeiro título do Mineiro desde 2019. A taça do Estadual, inclusive, representaria a consolidação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), liderada por Ronaldo, especialmente após o rebaixamento.

Na história, o Cruzeiro nunca teve um técnico gringo que conquistou o Campeonato Mineiro. O ítalo-brasileiro Matturio Fabbi, tricampeão entre 1928 e 1930, nasceu em São Paulo.

Atlético e Cruzeiro farão centésimo clássico no século

Finalistas do Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro vão disputar o centésimo confronto no século. Com 98 clássicos realizados desde 2001, os dois times decidirão o título estadual nos dias 30 de março, na Arena MRV, e no dia 7 de abril, no Mineirão, em Belo Horizonte.

No século, o Cruzeiro leva vantagem em duelos com o Atlético. Ao todo, foram 40 vitórias da Raposa contra 31 triunfos do Galo, além de 27 empates entre os rivais. Desde 2001, o Cruzeiro já marcou 142 gols em clássicos contra o Atlético. Já o Alvinegro balançou as redes 123 vezes.

Em 2024, sob o comando do argentino Nicolás Larcamón, o Cruzeiro venceu o Atlético, de Felipão, por 2 a 0, na Arena MRV, pela 3ª rodada da fase de grupos do Estadual. Os gols foram marcados pelo zagueiro Zé Ivaldo e pelo atacante João Pedro.

Cruzeiro tem vantagem em 2024

Por ter feito a melhor campanha geral do Mineiro, o Cruzeiro jogará, contra o Atlético, por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols.

Atual tetracampeão, o Galo terá que vencer necessariamente um dos jogos e evitar que o Cruzeiro vença o outro por uma maior diferença de gols.

Fonte: Itatiaia