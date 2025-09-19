O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho anunciaram, nesta sexta-feira (19), o nascimento de seu primeiro filho, Bento. O bebê veio ao mundo às 00h22, na maternidade Pro Matre, em São Paulo, e tanto a mãe quanto o recém-nascido passam bem.

A notícia foi compartilhada pelo casal em uma publicação conjunta nas redes sociais, acompanhada de fotos do momento do parto. Em tom afetuoso, o texto foi escrito como se fosse o próprio Bento se apresentando ao público. “Oi, gente! Cheguei! Sou eu, Bento! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria. Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade”, dizia a mensagem.

A publicação também destacou o carinho recebido durante a gestação. “Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar”, completou o texto.

Nos comentários, diversas celebridades celebraram a chegada do bebê. Fernanda Gentil escreveu: “Que máximo, chega mais, Bento. Parabéns papais”. Sabrina Sato também se manifestou: “Que benção! Que amor! Parabéns”. Tiago Leifert brincou: “Bem-vindo, pequeno! Papai e Mamãe vão curtir muitas madrugadinhas agora”.

Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos desde agosto de 2021, embora o relacionamento só tenha se tornado público em fevereiro de 2022. Carol, natural de Salvador (BA), é publicitária, empresária e ficou conhecida nacionalmente ao participar do Big Brother Brasil 19. Ela também integrou o elenco do reality “No Limite” em 2021. A gestação foi anunciada em março de 2025.

Com a chegada de Bento, o casal inicia uma nova fase, cercado de carinho dos fãs e amigos, celebrando o início da vida do primogênito com mensagens de amor e boas energias.

Com informações do Itatiaia