Dias antes de sua apresentação oficial como técnico do Flamengo, Tite utilizou os canais de comunicação do clube para falar sobre os primeiros dias no Rubro-Negro.

O treinador detalhou o processo inicial de conhecimento de funcionários e jogadores.

“Não procuro projetar expectativa porque ficamos gastando energia em cima, mas faço de cada dia o melhor. Primeiro na apresentação, na parte da manhã, com o conhecimento de todos os funcionários para a gente se familiarizar. O segundo estágio é na parte da tarde com os atletas, alguns a gente já conhecia, muitos já tínhamos convivido e trabalhado junto, a garotada conhecemos agora. A cada dia temos trabalhado em cima do legado que já existe”, abriu o treinador.

Tite já comandou quatro atividades junto ao elenco do Flamengo. Após ser anunciado pelo clube na noite de segunda-feira, dia 9, o treinador ministrou os trabalhos dos quatro dias seguintes, alternando entre os períodos da manhã e da tarde.

A tão aguardada estreia do treinador no comando do Flamengo será na próxima quinta-feira (19), contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Mineirão, com início marcado para as 19 horas (de Brasília).

Fonte: Itatiaia