O torcedor do Corinthians, Leonardo Ventura, está entre os sobreviventes do grave acidente que matou outros sete torcedores e feriu 27, na madrugada deste domingo (20), após o ônibus em que estavam tombar na rodovia Fernão Dias, altura do Km 525. Ele disse que estava dormindo e foi acordado, momentos antes, pelo grito de outros passageiros.

“Eu tava dormindo. Só lembro do pessoal gritando pra gente acordar que o motorista perdeu freio. Foi coisa de 10 segundos, muito rápido. Só deu tempo de rezar e colocar a mão no banco por causa do impacto“, detalha ao portal Itatiaia, Leonardo, que é de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, e estava sentado do lado direito do ônibus.

O torcedor lembra, ainda, que quando acordou o ônibus estava indo muito rápido e, então, percebeu que não era brincadeira.