O Cruzeiro iniciou nesta quarta-feira (4), através de suas lojas oficiais, a pré-venda da nova camisa para a temporada 2023, que presta homenagem aos 20 anos da conquista da Tríplice Coroa. Mas o preço de R$ 349,99 assustou a torcida celeste.

Na publicação do clube que reforçava a abertura da pré-venda da nova camisa, torcedores fizeram críticas ao valor estipulado. Com boa dose de ironia, muitos ressaltaram o fato de o clube usar o slogan de ‘Time do Povo’ e cobrar um preço tão exagerado pelo uniforme.

Parte da torcida chegou a afirmar que o clube, ao estipular um valor tão alto pela camisa acaba, indiretamente, incentivando a pirataria. Alguns sugeriram que o clube poderia tentar lançar um ‘modelo torcedor’, com valor ao menos com um preço um pouco mais ‘acessível’.

Apesar de ter aberto a pré-venda nesta quarta (4), as novas camisas do Cruzeiro só serão entregues a partir de março. A compra pode ser feita via Pix, ou no cartão de crédito. Será possivel escolher para fazer a retirada em uma das lojas do clube. No caso de entrega, há frete de R$ 25 para Belo Horizonte e R$ 35 para a cidade de Contagem.

De acordo com o clube, quem garantir o novo modelo agora receberá a camisa antes do início das vendas nas lojas físicas.

A nova camisa é azul royal com detalhes em azul marinho e estrelas em branco. Ela conta também com um tag dourado especial em homenagem aos 20 anos da conquista da Tríplice Coroa (Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro de 2003).

A nova camisa será utilizada pela primeira vez durante a estreia do Cruzeiro como mandante no Campeonato Mineiro, no dia 28 de janeiro, contra o Athletic, no Mineirão.

Fonte: O Tempo