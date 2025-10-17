A Prefeitura de Formiga, por meio do Departamento de Esportes, convida a população para o torneio de ‘’Basquete 3×3’’, que será realizado neste domingo (19), a partir das 8h30, na quadra Jaci Borges de Castro, localizada no Parque Municipal Dr. Leopoldo Correia – Praia Popular.

O evento contará com partidas nas categorias sub-13, sub-15, livre masculino e livre feminino, reunindo atletas de diferentes faixas etárias e promovendo a prática esportiva na cidade.

Além de acompanhar os jogos, o público está convidado a prestigiar e vivenciar a emoção do basquete em um ambiente de confraternização e incentivo ao esporte local.

A Prefeitura reforça o convite para que moradores e visitantes participem e apoiem os competidores, fortalecendo o esporte como instrumento de lazer e desenvolvimento social em Formiga.

Com informações da Prefeitura de Formiga