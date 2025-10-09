Dois trabalhadores ficaram feridos após caírem de um andaime com cerca de cinco metros de altura na tarde desta quinta-feira (9), em Nova Serrana. O acidente ocorreu por volta das 12h na Avenida Alameda das Margaridas, no bairro Veredas da Serra.

Equipes das Unidades de Suporte Avançado e Básico (USA e USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar socorro às vítimas.

Segundo informações do SAMU, um dos homens, de 47 anos, estava consciente, mas confuso, com corte na cabeça e dores na coluna. O segundo, cuja idade não foi informada, também apresentava confusão mental e sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE).

Ambos receberam os primeiros atendimentos no local, foram imobilizados conforme protocolo e encaminhados ao Hospital São José, em Nova Serrana. Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.

Com informações do SAMU