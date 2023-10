Quatro pessoas ficaram feridas na tarde dessa segunda-feira (9) após um acidente envolvendo dois caminhões na BR-262, entre os municípios de Ibiá e Araxá, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu por volta das 14h30, na altura do KM 671.

De acordo com informações apuradas pelo Tapiraímg TV, no local houve uma colisão lateral envolvendo o caminhão de uma empresa que presta serviço para a Triunfo Concebra e outro caminhão carregado com cimento.

Com o impacto, quatro trabalhadores que estavam no caminhão que presta serviço para a Triunfo Concebra precisaram de atendimento médico e foram levados para a UPA de Araxá. O motorista do outro caminhão não se feriu.

O trânsito ficou lento no local durante o atendimento da ocorrência.

Fonte: Tapiraí TV