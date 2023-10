Dois trabalhadores, um de 26 e outro de 35 anos, ficaram feridos após sofrerem queimaduras por produto químico em acidente, na madrugada deste domingo (29), em uma empresa do ramo alimentício em Guaxupé (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles não utilizavam equipamentos de proteção no momento do acidente. As vítimas foram levadas à Santa Casa.

Conforme os bombeiros, a empresa fica localizada no polo industrial de Guaxupé. Os bombeiros disseram que, segundo relatos de testemunhas, uma braçadeira da tubulação quebrou, o que fez uma solução de 15% de hidróxido de sódio.

Os bombeiros destacaram que os homens sofreram queimaduras químicas no rosto, tronco e membros inferiores. Uma das vítimas, segundo os militares, foi atingida nos olhos.

O Corpo de Bombeiros destacou, ainda, que testemunhas relataram que os funcionários não utilizavam equipamentos de proteção individual (EPI´s) no momento do acidente.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao pronto-socorro da Santa Casa para atendimento médico.

Em nota enviada ao portal g1, o Laticínios Bela Vista informou que o acidente aconteceu quando um trabalhador realizava as atividades dele no Posto de Resfriamento de Guaxupé. Conforme a empresa, o outro colega que o acompanhava no momento não se machucou.

“O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e o encaminhou para o hospital local. Ele já teve alta, está em casa, passa bem e a empresa está prestando toda a assistência necessária”, disse a empresa na nota.

