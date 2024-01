Trabalhadores de uma carvoaria localizada em Rio Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, foram resgatados de situação análoga à escravidão depois de uma denúncia verificada pela Polícia Militar. Os contratantes ainda não foram identificados e o Ministério Público do Trabalho (MPT) investiga o caso.

Os trabalhadores eram três homens que viviam na carvoaria em condições degradantes, sem ambiente adequado para que o trio pudesse dormir ou mesmo fazer refeições.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram os trabalhadores, mas os proprietários não estavam. Informações repassadas pelos funcionários ajudarão na identificação e possível processo contra os empresários.

Resgatados, os três trabalhadores receberam atendimento médico. Um deles estava com sintomas de pneumonia, o que pode estar ligado às condições do dormitório do trio.

Eles foram ouvidos e depois encaminhados para estadia em hotel, que seria pago pela prefeitura de Rio Paranaíba.

Não foram repassadas informações sobre origem dos resgatados.

Fonte: Estado de Minas