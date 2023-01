Um dos traficantes mais procurados de Minas Gerais foi preso no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (19). O homem, de 35 anos, é condenado a mais de 134 anos de prisão por crimes relacionados ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil de Minas, a prisão foi feita após uma operação conjunta com a polícia fluminense. Com o suspeito, também foi encontrada uma arma de fogo, munições, celulares, documentos falsos e um veículo clonado.

O rapaz foi condenado após investigações da operação “Saxa-Montis”. Ele integrava uma quadrilha formada por 30 pessoas, que atuava em Belo Horizonte. A facção criminosa está presa desde julho de 2021. Os acusados também perderam todos os bens, que foram apreendidos pela Justiça.

Durante os sete meses de investigação, foram realizadas seis apreensões de carregamentos contendo pasta base de cocaína, num total de mais de 1.250 quilos, que seriam distribuídos nos seguintes locais: nas comunidades Morro das Pedras, Ventosa e Pedreira Prado Lopes, Santa Maria e bairros Céu Azul, São Gabriel, Jardim Vitória e Goiânia, na capital; na região Metropolitana, incluindo Vespasiano; e nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

O grupo agia de forma organizada com distribuição de tarefas para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores, além do financiamento de veículos para transportar e distribuir o entorpecente. Alguns dos traficantes levavam um alto padrão de vida graças à movimentação de milhões de reais fruto da circulação das cargas de drogas.

Fonte: Hoje em Dia