Um acidente foi registrado na altura do km 2 da AMG-2035, em Formiga, na terça-feira (8). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) três pessoas ficaram feridas.

O condutor de um Fiat/Uno Mille, de 51 anos, relatou à polícia que seguia da BR-354 para Formiga, e que, ao iniciar uma ultrapassagem em local permitido a um Fiat/Uno visualizou uma caminhonete o ultrapassando repentinamente.

Com isso, ele retornou para a sua mão de direção, logo após perder o controle direcional do veículo, que colidiu contra uma cerca de arames e, em seguida, contra uma árvore no interior de um pasto.

No veículo também estavam dois passageiros, de 46 e 49 anos. Eles foram socorridos pelo Samu e encaminhados para o hospital de Formiga, onde ficaram internados.