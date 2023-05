Três pessoas morreram após um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus na MG-122, próximo a cidade de Janaúba, no Norte de Minas, na noite desse sábado (13).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, a guarnição se deparou com quatro vítimas presas às ferragens dos veículos. Os militares realizaram o desencarceramento e um dos envolvidos, de 24 anos, que estava na cabine do coletivo, morreu no local.

Os demais foram atendidos pelo Samu ainda com vida e encaminhados com urgência para uma unidade de saúde da região. Dois deles, de 38 e 41 anos, acabaram não resistindo e faleceram após serem atendidos.

A última vítima, de 19 anos, que era passageiro do caminhão, foi socorrido pelos bombeiros com vida e suspeita de fratura na perna. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Janaúba.

A dinâmica do acidente ainda não foi detalhada. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

