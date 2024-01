Três pessoas morreram e uma ficou ferida após um ataque a tiros na noite dessa sexta-feira (5) no bairro Bethânia, em Ipatinga, no Vale do Aço.

As vítimas foram identificadas como André Henrique Ferreira, de 37 anos, morador de Santana do Paraíso; Otávio Rodrigues da Silva, de 34 anos, morador do bairro Bethânia; e Gabriel Vieira de Souza, de 23 anos, também morador do bairro Bethânia. As três vítimas estavam sentadas, junto com um jovem de 22 anos, também ferido no ataque, em uma mesa de bar na avenida Selim José de Sales, no momento dos disparos.

A vítima baleada foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Márcio Cunha.