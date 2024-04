Nessa sexta-feira (19), a Polícia Militar recebeu uma denúncia informando sobre dois indivíduos em atitude suspeita em uma estrada vicinal na entrada da cidade de Bambuí. A guarnição compareceu ao local e realizou a abordagem de um veículo, com dois suspeitos em seu interior, de 19 e 20 anos de idade. Realizada busca foi encontrada no interior do veículo 01 bucha de substância semelhante a maconha.

Foram realizadas diligências e constatado de quem foi adquirida a droga. Diante do fato, as guarnições policiais levantaram maiores informações no bairro Vista Alegre, quando então avistaram a suspeita de 18 anos de idade.

Ao ser abordada foi encontrada, em suas mãos, 03 porções de substância entorpecente análoga a maconha. Em continuidade, foram encontradas 16 porções de maconha, totalizando, aproximadamente, 50 gramas da substância, 01 planta de maconha e R$650 em dinheiro em espécie.

Registra-se ainda que foi visualizado resquícios de droga sobre o colchão do berço de uma criança e em uma cômoda. Nessa fração da Polícia Militar havia denúncias do envolvimento da mulher com o tráfico de drogas.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante aos indivíduos homens pelo crime de uso e consumo de drogas e à mulher pelo crime de tráfico de drogas, sendo estes levados à presença da autoridade de polícia civil, Delegada de Bambuí, após realização de atendimento médico.

Fonte: Polícia Militar