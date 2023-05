Três homens foram presos suspeitos de assaltarem mãe e filha em Passos. Eles ficaram algumas horas com as vítimas, exigindo R$ 50 mil de resgate para a família.

Segundo a Polícia Civil, esses três homens são de São Paulo e foram presos nessa terça-feira (23) pela Polícia Militar. O trio estava na Rodoviária de Passos quando foi detido.

Eles são suspeitos de cometer um assalto na noite de segunda-feira (22) contra uma mulher e a filha dela de 7 anos.

As duas saíam de um clube da cidade, por volta de 20h30, quando foram abordadas pelos três. Segundo a mulher, eles estavam bem vestidos e com máscaras pelo rosto. Ela e a filha foram obrigadas a entrar no carro e depois as ameaças começaram.

Os criminosos exigiram que ela fizesse uma transferência via PIX no valor de R$ 50 mil sem sucesso. Como ela não tinha esse valor em conta, eles ainda ligaram para o marido da vítima e as ameaças continuaram.

Sem conseguir o valor, depois de alguns minutos, eles pegaram R$ 150 da mulher, dois celulares e a chave do carro. Câmeras de segurança registraram o momento em que os assaltantes abandonaram as vítimas e o carro e fugiram sentido ao antigo terminal rodoviário.

As imagens mostram pelo menos dois dos envolvidos, um material que acabou ajudando no trabalho das polícias. Apesar do susto, as vítimas estão bem.

