Um tsunami meteorológico arrastou carros e assustou frequentadores da praia do Cardoso em Laguna, Litoral Sul de Santa Catarina, na tarde desse sábado (11). Segundo a Defesa Civil, que confirmou a ocorrência, o fenômeno é incomum e “de difícil previsão”.

O pescador Marcio Goulart Nascimento, que presenciou a cena, diz que o tempo estava bom, e “a maré subiu de repente e ficou muito alta” por volta das 16h.

Segundo a Coordenadoria de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil, o tsunami meteorológico normalmente está atrelado a algum sistema meteorológico, como linhas de instabilidade, como foi o caso desta ocorrência.

“As linhas de instabilidade são formadas por células de tempestades aproximadamente contínuas, dispostas de forma alinhada. Quando passam paralelas à costa, podem gerar mudanças bruscas de pressão atmosférica e rajadas de vento intensas que colaboram para o avanço da água do mar em direção à praia”, detalha nota do órgão.

Causado por fatores meteorológicos, o tsunami meteorológico se difere do tsunami, que é provocado por abalo sísmico (terremoto) e normalmente tem poder destrutivo maior.

Praia cheia

A praia, segundo Nascimento, estava cheia de turistas e foi possível ver muitas pessoas correndo, além de ouvir gritos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

“Estava cheia de gente, havia dezenas de carros, alguns conseguiram sair rápido. Mas uns 10 carros estragaram bem. Eles boiaram na maré. […] Todos esses carros que foram atingidos foram arrastados“, relata o pescador.

Quando a maré baixou, segundo ele, pescadores correram para ajudar banhistas e outros frequentadores, principalmente mulheres e crianças. Pessoas também perderam documentos, segundo ele.

Conforme lei municipal, é proibida “a entrada, a permanência e a circulação de veículos automotores” nas praias do município, com exceção das praias do Gi, Canto do Gi e do Sol.

