Um tumor com quase 5 quilos foi retirado do ovário de uma mulher de 56 anos durante cirurgia de emergência em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na última semana. A paciente, uma empregada doméstica de baixa escolaridade, disse que não procurou atendimento por medo de perder o emprego.

Segundo o cirurgião responsável pelo procedimento, Bruno Aquino Marcelino, a mulher apresentou um aumento do volume abdominal em abril deste ano. Preocupados e sensibilizados com a situação, os patrões dela pediram que ela procurasse uma unidade de saúde e pagaram por uma tomografia.

Ela foi atendida em um posto de saúde. Lá, de acordo com o cirurgião, o médico ficou “impressionado” com o tamanho do tumor e encaminhou a paciente para uma UPA, para internação. Na unidade, os médicos identificaram a necessidade de uma cirurgia de urgência e transferiram a mulher para o Instituto Oncológico 9 de Julho.

Além do aumento da barriga, a mulher apresentava mal funcionamento do intestino, uma síndrome conhecida como abdome agudo obstrutivo.