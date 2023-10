Um turista de 49 anos morreu após se afogar na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia, a vítima foi identificada como Wederson Fernandes.

O caso aconteceu na sexta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, o filho da vítima ainda tentou resgatar o pai, mas uma corrente o levou para outro sentido. Os dois foram resgatados por um barco de banana boat e levados para o Terminal Turístico Marítimo, no bairro da Passagem.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas foi à óbito a caminho da UPA da cidade.

O corpo da vítima foi levado para o IML de Cabo Frio, liberado na manhã deste sábado (14) e encaminhando para Belo Horizonte, cidade de origem da família.

O caso foi registrado na 126°DP de Cabo Frio.

De acordo com o Corpo se Bombeiros, de janeiro a setembro de 2023 foram registrados 2.272 resgates e no mesmo período do ano passado, foram 1.720 casos. Um aumento de 552 resgates.

Fonte: G1