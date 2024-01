A indicação literária da semana é mais uma obra da consagrada escritora inglesa “Jojo Moyes” com um romance irresistível “Um mais um”, uma prova de que os opostos se atraem, duas pessoas independentes descobrem que é possível encontrar o amor em lugares mais improváveis.

O projeto “No Meio do Caminho tem um Livro” é realizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga.

Essa história de amor é contada com humor e que comove o leitor. Ele, o Ed, acostumado com luxo, fruto de seu trabalho e ela, Jess Thomas, que vive no limite, administrando seu pouco dinheiro, criando sozinha seus filhos: Tanzie e Nick, que enfrentam dificuldades emocionais. Enfim são de mundos completamente diferentes.

Em uma narrativa contagiante modificada entre o romance e o drama familiar a obra traz um leque de emoções proporcionando uma grande lição de vida.

Sendo de universos distintos aprendem muito sobre si mesmo e sobre o outro, e na medida que viajam juntos começam a se conhecerem melhor. Pois Jess foi abandonada pelo ex marido e sem receber ajuda financeira, vive em condição financeira baixa, e ele um namorador rico que as mulheres aproximavam devido seu status financeiro, e neste paralelo a família dele também precisa dele por motivos econômicos, e esta diferença proporciona dramas familiares, fatos bem parecidos com a realidade de muitos casais.

Todo este contexto contribui para uma aproximação maior. Levando a crer que um chegou para salvar a vida do outro, e assim o livro torna-se muito mais que um romance.

É um relato de vida, no qual o amor e o companheirismo crescem e os ajuda a superar os desafios, os problemas de Jess e consequentemente os de seus filhos, que de tanto sofrer entre lágrimas e dor seguem juntos lutando por uma vida melhor, confirmando desta forma que um mais um pode ser a solução.

Gostaria de conhecer os conflitos de Tanzie e Nick? E como Ed e Jess superam os obstáculos?

Compareça à Biblioteca Pública Municipal “Dr. Sócrates Bezerra de Menezes” e realiza o empréstimo desta grande obra literária.

Fonte: biblioteca pública