Os alunos do 9º período do curso de Enfermagem do Unifor-MG participaram, juntamente com a psicóloga Mayra da UBS Souza e Silva/Nirmatele, de uma ação teatral na Escola Municipal Paulo Barbosa, em que o objetivo foi abordar o tema “Conscientização sobre o uso do celular”, no dia 11 de abril.

A ação faz parte do Programa Saúde na Escola, realizado em parceria com a UBS, e teve como objetivo orientar as crianças quanto ao uso correto do celular e os malefícios que ele traz quando usado de forma excessiva e incorreta.

A atividade contribuiu tanto para a educação das crianças que estavam presentes, quanto para o aprendizado das alunas participantes, que puderam vivenciar de forma lúdica a experiência de levar conhecimento a essa faixa etária da população.

Fonte: Unifor-MG