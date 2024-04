Os alunos do curso de Medicina Veterinária do Unifor-MG participarão de uma palestra que irá abordar o tema “Pensando Fora da Caixa: Displasia Coxofemoral em Gatos” no dia 11 de abril. A palestra será ministrada pelo Professor Mestre Mario Rennó com moderação do professor da casa, Professor Mestre Pedro Rossignoli.

A atividade será realizada de forma online, das 19:00 às 22:00 horas. O objetivo é apresentar uma temática pouco abordada em sala de aula e que tem uma relevância crescente na clínica e cirurgia de pequenos animais

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de abril pelo link

Fonte: Unifor-MG