Os alunos do curso de Medicina Veterinária do Unifor-MG participarão do Webinar “Pensando Fora da Caixa: Orquiectomia em Equinos e Bovinos” no dia 18 de abril. A palestra será ministrada pela convidada médica veterinária Larissa Pessamilio com moderação do professor da casa, Professor Mestre Pedro Rossignoli.

A atividade será realizada de forma online, das 19:00 às 22:00 horas. O objetivo é fornecer aos alunos interessados, egressos e profissionais da região um conteúdo aprofundado e diferenciado de áreas de atuação do médico veterinário.

Para participar basta acessar o link

Fonte: Unifor-MG