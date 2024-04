O Centro Universitário está com inscrições abertas para vagas de monitoria para os cursos de Direito e Medicina Veterinária. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de abril. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de Direito e de Medicina Veterinária conforme o edital.

Para Monitor Bolsista as vagas disponíveis são: uma vaga para o curso de Direito com área de concentração em Direito Civil/ Direito Empresarial e afins; uma vaga para o curso de Medicina Veterinária para a área de concentração Forragicultura e Pastagens, Anatomia Veterinária I, Fisiologia Veterinária I e Semiologia Veterinária; e uma vaga para o curso de Medicina Veterinária para a área de concentração Doenças Parasitárias, Bioquímica, Diagnóstico por Imagem Veterinário e Genética.

Para Monitor Voluntário as vagas disponíveis são: uma vaga para a área de concentração em Terapêutica Veterinária, Imunologia, Clínica Médica de Pequenos Animais II, Patologias Cirúrgicas e Obstetrícia Veterinária; e uma vaga para a área de concentração Doenças Bacterianas, Melhoramento Animal, TIPOA 1 e Fisiopatologia da Reprodução dos Machos.

O aluno selecionado receberá bolsa de estudos correspondente a 50% (cinquenta por cento) da mensalidade e deverá cumprir vinte horas semanais, de acordo com a especificidade e necessidade do curso.

A monitoria possibilita ao acadêmico desenvolver atividades de caráter técnico-didático no âmbito de determinada disciplina, sob orientação de um professor e/ou coordenador.

Fonte: Unifor-MG