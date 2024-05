O Centro Universitário de Formiga iniciou no dia 7 de maio, a campanha solidária para arrecadar doações a fim de ajudar as famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Os materiais foram recebidos nos Prédios 1 e 4 e na secretaria do Colégio Unifor (Unidades I e II) e contou com a participação de toda a comunidade.

No dia 17 de maio, todos os conteúdos foram recolhidos para serem transportados para o estado por intermédio da empresa Rodonaves.

