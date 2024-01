O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – Comarca de Formiga – está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários.

Podem se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de Direito a partir do 3º período até o 8º período. A carga horária é de 30 horas semanais, com jornada diária de 6 horas. O valor da bolsa-estágio é de R$ 1212,00 (mil duzentos e doze reais) e o valor do auxílio transporte é de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais).

Os pedidos de inscrições deverão ser encaminhados à Administração do Foro, através do email [email protected], no período de 08 horas da manhã do dia 05 de fevereiro até as 18 horas do dia 01 de março de 2024.

Fonte: Unifor MG