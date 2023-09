A Santa Casa de Barbacena, na Zona da Mata mineira, foi novamente fechada por falta de médicos. O aviso, emitido no dia 15 de setembro, informa que a suspensão é temporária, devido à falta dos profissionais.

O problema se repete um ano após o fechamento, em agosto de 2022, quando os pacientes ficaram mais de um mês sem atendimento.

A nota da Santa Casa informa que a decisão ocorreu em caráter emergencial para garantir a segurança dos pacientes enquanto a instituição busca soluções para restabelecer plenamente a unidade.

“A UTI Neonatal desempenha um papel fundamental no Hospital, prestando cuidados especializados a recém-nascidos prematuros e bebês com patologias médicas complexas. A falta de profissionais médicos qualificados para atender esses pacientes levou à dolorosa decisão de suspender temporariamente os leitos, uma medida tomada com profundo pesar pela Direção da Santa Casa“, diz a nota.