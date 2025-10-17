A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou o cronograma do Vacimóvel, iniciativa que levará vacinação e cuidados de saúde a diversos pontos da cidade. A ação acontece entre os dias 16 de outubro e 3 de novembro, oferecendo mais facilidade para a população se proteger contra doenças.

O Vacimóvel estará estacionado nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, com equipe preparada para realizar a imunização da comunidade. Durante o período, o veículo passará pelos seguintes pontos: UPA (17/10), Praça da Matriz (18/10), Santa Casa (20 e 21/10), Drogasil – Praça Ferreira Pires (22/10), Centro de Convivência do Idoso (23/10), Drogaria Araújo (24/10), Feira (25/10), Centro – Minas Caixa (28/10), UNIFOR (29/10, das 19h às 21h), SEST SENAT (30/10) e IFMG (31/10).

A iniciativa visa ampliar o acesso às vacinas, especialmente para pessoas que têm dificuldade de se deslocar até unidades de saúde fixas.

A Prefeitura reforça a importância de aproveitar essa oportunidade para manter a caderneta de vacinação em dia, contribuindo para a prevenção de doenças e o cuidado com a saúde individual e coletiva.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a acompanharem os pontos de atendimento e horários divulgados, garantindo assim que toda a população possa usufruir dos serviços do Vacimóvel durante o período de atendimento.

Com informações da Prefeitura de Formiga