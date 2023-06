Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar transportando drogas em um carro funerário, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O flagrante ocorreu na madrugada de terça-feira (30), após uma denúncia anônima.

O carro da Funerária Dom Bosco estava em uma residência no bairro Santa Helena, carregado de tabletes semelhantes aos de crack. Ao se aproximar da casa a polícia observou um homem que parecia fazer a guarda do local, pois estava com um celular e olhava constantemente para a casa, demonstrando nervosismo. A medida que a polícia se aproximava do local, ele se afastava, o que foi encarado como uma tentativa de fuga.

Ao cercar o imóvel, as autoridades escutaram movimentação suspeita de pessoas correndo e avistaram o carro na situação já citada, além dos tabletes na carroceria, também havia alguns espalhados pelo chão. Quando entraram no local, os policiais encontraram um casal, que alegaram ser proprietários da casa e do veículo e dois homens que tentavam fugir e esconder evidências, como um celular quebrado por ele no momento da abordagem, além da chave de uma caminhonete que também estava estacionada na casa.

O casal explicou que os homens estavam ali porque haviam pago a quantia de R$ 500 para deixar o veículo estacionado no local, mas que não sabiam do que se tratava.

Fonte; Portal Amirt