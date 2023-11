Vereadores do Partido dos Trabalhadores (PT) em Bagé, município do Rio Grande do Sul, estão fazendo alegações sérias contra o prefeito Divaldo Pereira Lara (PTB). Segundo os parlamentares, mais de 8 mil cestas básicas enviadas pelo governo federal, sob a administração de Lula, no início do ano, para auxiliar a população durante a estiagem, estão sendo mantidas em estoque.

A descoberta desencadeou uma série de publicações nas redes sociais, com o vereador Lelinho Lopes divulgando um vídeo que mostra as cestas básicas estocadas em um depósito próximo ao centro da cidade. Lopes e outros vereadores do PT visitaram o local em 31 de outubro após receberem uma denúncia sobre a suposta retenção dos alimentos destinados à população de Bagé.

A situação gerou indignação entre os parlamentares, que destacaram a necessidade da distribuição imediata das cestas básicas, alegando que muitos residentes da cidade estão enfrentando carências alimentares. O Ministério Público Federal (MPF) da cidade foi acionado pelos vereadores para investigar o caso e tomar as devidas providências.

A deputada estadual Laura Sito (PT-RS) também se manifestou sobre o assunto nas redes sociais, afirmando que os vereadores do PT encontraram as cestas básicas estocadas pelo prefeito e que os alimentos haviam sido enviados para ajudar as famílias a enfrentar a estiagem. Ela ressaltou que a retenção das cestas básicas é inaceitável.

Em resposta às acusações, a prefeitura de Bagé emitiu uma nota oficial negando a versão dos vereadores. De acordo com o comunicado, as cestas básicas foram adquiridas em agosto deste ano com recursos da Defesa Civil devido a um decreto de emergência relacionado à estiagem. As cestas estariam destinadas à zona rural, e a entrega já teria alcançado mais de 4.000 unidades, seguindo um cronograma estabelecido. A prefeitura enfatizou que as equipes da Defesa Civil estão focadas na distribuição tanto das cestas básicas como das telhas necessárias para reparar os danos causados pela chuva de granizo.

A administração municipal argumenta que o vídeo e as denúncias dos vereadores de oposição não passam de informações falsas, com o objetivo de ganhar atenção nas redes sociais, em vez de colaborar com os esforços da prefeitura. A nota reitera o compromisso de continuar a entrega das cestas básicas conforme o planejado.

Fonte: Portal Terra