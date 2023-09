No fim da tarde dessa segunda-feira (4) o vereador e vice-presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formiga, Luciano do Gás, renunciou ao cargo.

A decisão foi divulgada por meio de documento protocolado na Casa e segundo informações do vereador, a decisão foi tomada por motivos pessoais.

“Após reflexão cuidadosa e considerando as atuais circunstâncias de cunho pessoal, venho, por meio deste oficio, apresentar formalmente minha solicitação de renúncia ao cargo de vice-presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formiga. Minha decisão se baseia em razões pessoais e no desejo de permitir que a Câmara continue suas atividades de maneira fluida e eficiente, sem quaisquer obstáculos ou distrações causadas por minha permanência no cargo”, diz o documento.

Luciano estava no cargo desde a renúncia do vereador Juarez Carvalho, no dia 27 de fevereiro. Até então, ele ocupava o cargo de segundo secretário.